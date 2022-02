Protestul de ieri de la Guvern al sindicaliștilor din MAI nu a avut niciun efect, astfel ca salariile acestora nu vor fi majorate. Polițiștii atrag atenția ca atitudinea coaliției nu este tocmai ințeleapta, avand in vedere ca in estul țarii bat tobele razboiului. Aceștia amenința ca, in cazul izbucnirii conflictului armat, iși vor da demisia […] The post Polițiștii amenința. Daca va fi razboi, iși vor da demisia in masa first appeared on Ziarul National .