Stiri pe aceeasi tema

- Ca raspuns la ingrijorarile cetațenilor privind creșterea infracțiunilor in județul Bacau odata cu revenirea in țara a unui numar mare de cetațeni romani, prefectul Liviu Miroșeanu a condus o ședința operativa la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. „Au fost analizate mai multe aspecte…

- Prevenirea și combaterea degradarii ori distrugerii fondului forestier național reprezinta un obiectiv de securitate naționala, reducerea fenomenului taierilor ilegale fiind un domeniu prioritar si pentru politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau. …

- Violența in familie sau violența domestica este una din cele mai importante probleme cu care se confrunta societatea umana. Prin intrarea in vigoare a ordinului nr. 146/ 11.12.2018, polițiștii au la indemana un cadru legal prin care agresorii pot fi indepartați imediat de langa victime. La nivelul Inspectoratului…

- In contextul informațiilor aparute in mediul online cu privire la doua autoturisme care circulau cu viteza in zona centrala a municipiului Bacau, punand in pericol siguranța rutiera, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Bacau a dispus efectuarea de verificari. In urma activitaților desfașurate…

- Saptamana ”Școala altfel” ne-a prilejuit sa fim din nou printre elevii bacauani, pentru a le prezenta misiunile, materiale si tehnica din dotarea jandarmilor, oferta educationala, dar și cei mai ”speciali” parteneri ai noștri– cainii de serviciu. Jandarmii bacauani impreuna cu reprezentanți ai Inspectoratului…

- Politistii bacauani, sustinuti de seful Inspectoratului de Politie Judetean, chestor de politie Oprisan Vasile au dedicat aceasta zi donarii de sange. Activitatea s-a desfasurat in cadrul campaniei Speranta pentru viata! Doneaza sange!, apelul la salvarea de vieti fiind adresat de Asociatia Bronx People.…

- In anul 2019, activitatea politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala, siguranta rutiera, destructurarea grupurilor/gruparilor infractionale, asigurarea…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au actionat pe linia cresterii gradului de disciplina rutiera, pentru constientizarea participantilor la traficul rutier cu privire la pericolul la care se expun prin nerespectarea normelor legale referitoare la circulatia pe drumurile…