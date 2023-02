Polițiștii, alături de preșcolari La data de 02 februarie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de cei ai Biroului pentru Protecția Aniamlelor Bacau au desfașurat o activitate preventiva la o gradinița din localitate. Polițiștii le-au explicat celor mici cum este meseria de polițist și i-au asigurat ca polițiștii sunt prietenii copiilor. Totodata, li […] Articolul Polițiștii, alaturi de preșcolari apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

