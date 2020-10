Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au facut percheziții, joi seara, la locuința celor doi miri din Oradea care au organizat o nunta cu 356 de invitați, la parinții miresei - diagnosticata cu COVID-19 - precum și la casa tatalui ginerului, Eugen Boc, fostul șef adjunct al Poliției Bihor, informeaza site-ul ebihoreanul.ro.Conform…

- Patru percheziții au loc joi la Oradea in dosarul penal deschis pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa nunta cu 356 de invitați care a avut loc la sala de evenimente Opera, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Descinderile au loc acasa la miri, la socrii mari și socrii mici, dar și la…

- Toate cele peste 350 de persoane care au participat la nunta fiului fostului sef al Politiei Bihor, Eugen Boc, vor intra obligatoriu in carantina dupa ce proaspata nora a ex-politistului a fost confirmata cu Covid-19.

- Masuri ingrijoratoare, anunțate de CJSU Maramureș, privind localitațile in care incidența infectarilor cu COVID-19, in ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5 la 1.000 de locuitori. CJSU, alaturi de DSP Maramureș a publicat cu puțin timp in urma, lista localitaților aflate in vizor, dar și lista restricțiilor…

- Petrecerea de nunta a unei verișoare a Simonei Halep a fost oprita de politisti si jandarmi din cauza nerespectarii masurilor de prevenire a COVID-19. Nunta a avut loc pe terasa unui restaurant din Constanța. Verișoara sportivei s-a casatorit și se pare ca la petrecere au fost invitate in jur de 200…

- Echipaje mixte alcatuite din polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și polițiști locali au executat, in ultimele 24 de ore, la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, in sistem integrat, 106 misiuni. Cele 91 de efective angrenate au acționat la menținerea ordinii și siguranței publice, verificarea…

- Sapte persoane au fost retinute pentru trafic de droguri in urma unor perchezitii facute de politisti si procurori DIICOT Cluj in judetele Maramures si Cluj. Acestea ar fi procurat si vandut cannabis, MDMA si substante psihoactive in municipiul Cluj-Napoca.Politistii de la crima organizata…

