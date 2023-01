Polițiști și militanți răniți într-o demonstrație contra extinderii unei mine de cărbune din Germania Mai multe zeci de mii de persoane au manifestat, sambata, contra extinderii unei mine de carbune din Lutzerath, din vestul Germaniei. Poliția este acuzata de violențe contra participanților, transmite AFP. Militanții care se opun extinderii unei mine de carbune din vestul Geramniei au acuzat, duminica, poliția ca a reprimat, sambata, cu ”violența” demonstrația lor, care a degenerat in ciocniri, in urma carora zeci de polițiști și manifestanți au fost raniți, potrivit BFMTV. Aproximativ 15.000 de manifestanți, potrivit poliției germane – 35.000 potrivit organizatorilor –, printre care activista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 70 de ofițeri de poliție au fost raniți sambata in confruntarile cu mii de protestatari care se opun extinderii unei mine de carbune in vestul Germaniei, a anunțat duminica poliția germana, potrivit AFP, citata de hotnews.ro. Aproximativ 15.000 de manifestanți, potrivit poliției – 35.000…

- Poliția germana continua și duminica, 15 ianuarie, evacuarea activiștilor climatici care se opun extinderii exploatarii de lignit de la Lutzerath și se ascund in satul din landul Renania-Palatinat. In urma ciocnirilor de sambata , peste 70 de ofițeri au fost raniți, a transmis un purtator de cuvant…

- Ciocniri sambata intre protestatari impotriva exploatarii carbunelui si politisti la intrarea in satul abandonat Lutzerath din vestul Germaniei, care s-au soldat cu raniti de ambele parti, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru dpa. Acesta nu a furnizat numarul ranitilor, gravitatea ranilor…

- Ciocnirile de sambata dintre protestatari impotriva exploatarii carbunelui si politisti la intrarea in satul abandonat Lutzerath din vestul Germaniei s-au soldat cu raniti de ambele parti, a declarat un purtator de cuvant al politiei pentru dpa, transmite Agerpres.

- Fortele de ordine se asteapta la o rezistenta indelungata a activistilor, care vor sa impiedice extinderea unei mine de lignit sub cerul liber, pe terenul acestui catun din vestul Germaniei, cunoscut de-acum in intreaga tara si in lume. O manifestatie de sustinere este prevazuta sambata, la care urmeaza…

- Politia iraniana reincepe sa supravegheze portul hijab de catre femei in masini, la peste 100 de zile de la moartea in detentie a tinerei iraniene Mahsa Amini, care a provocat proteste violente in intreaga tara. Iranul este zguduit de tulburari dupa moartea, pe 16 septembrie, a Mahsei Amini, de 22 de…

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar o femeie si un adolescent au fost raniti intr-un accident in localitatea Bujoreni din judetul Teleorman. Polițiștii rutieri spun ca un sofer baut a acrosat un biciclist, dupa care masina a ricosat in alt autoturism, care circula din sens opus. ”Din primele verificari…

- Un barbat inarmat a intrat intr-un club de noapte din Colorado, Statele Unite, și a inceput sa traga in plin, in cei prezenți acolo. Poliția a anunțat un bilanț provizoriu de 5 persoane decedate și alte 18 grav ranite. Politia a fost anuntata telefonic sambata, chiar inainte de miezul noptii, despre…