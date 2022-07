Polițiști și jandarmi mobilizați pentru siguranță la festivalul Neversea Polițiști și jandarmi mobilizați pentru siguranța la festivalul Neversea Foto: Arhiva. Mai bine de 260 de mii de oameni sunt așteptați la cea de-a IV-a ediție a Festivalului de muzica electronica Neversea, care va începe peste doua zile, pe plaja din Constanța. În cele patru zile și patru nopți de festival, pe scena vor urca peste 150 de artiști din întreaga lume. Mii de angajați ai Ministerului de Interne, polițiști locali și agenți de securitate privați au fost mobilizați pentru siguranța participanților. Pentru a minimiza riscul de introducere a substanțelor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finanțari nerambursabile norvegiene de peste o jumatate de miliard de euro Oslo. Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Norvegia a acordat României pâna acum finanțari nerambursabile de peste o jumatate de miliard de euro, pentru proiecte care sa…

- In contextul plecarilor in masa din Poliția Romana și a creșterii deficitului de personal din interiorul instituției, li se cere șefilor Ministerului de Interne adoptarea unei masuri de avarie.Concret, se solicita ca mii de jandarmi sa fie transferați in randurile Poliției Romane, prin... Citește AICI…

- DAMBOVIȚA, in urmatoarele ore, peste 250 de politisti, 130 de pompieri și aproximativ 100 de jandarmi sunt la datorie pentru asigurarea The post DAMBOVIȚA, in urmatoarele ore, peste 250 de politisti, 130 de pompieri și aproximativ 100 de jandarmi sunt la datorie pentru asigurarea unui climat de ordine,…

- Sute de polițiști, pompieri și jandarmi vranceni sunt prezenți in aceste zile in mijlocul oamenilor, in zonele aglomerate sau in locurile unde se desfașoara diferite evenimente, pentru a asigura siguranța populației in perioada minivacanței de 1 Mai. Intr-un comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție…

- Peste 1.000 de politisti, jandarmi si pompieri din judetul Vaslui vor lucra in perioada sarbatorilor pascale, au anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa reprezentantii structurilor Ministerului de Interne, potrivit Agerpres.Potrivit prefectului de Vaslui, Daniel Onofrei, in judet vor asigura…

- Prefectul judetului Neamt, Adrian Nita, anunta, printr-un comunicat de presa, ca peste 450 de politisti, jandarmi si pompieri vor fi la datorie pentru aceste Sarbatori Pascale sa treaca fara evenimente nedorite. “Pentru menținerea unui climat corespunzator de ordine și siguranța publica precum și asigurarea…

- In contextul sarbatorilor religioase din perioada urmatoare, s-au dispus masuri suplimentare de ordine și siguranța publica, in special in zonele aglomerate și in zonele lacașurilor de cult.