Stiri pe aceeasi tema

- Rahova-București, Hunedoara, Ialomița, Codlea sunt doar cateva dintre locurile in care scandalagii au atacat forțele de ordine și au incalcat legea in mod repetat. In unele cazuri, polițiștii au fost nevoiți sa foloseasca armele. ”In spatele acțiunilor Poliției se afla in primul rand legea”, spune…

- Un jandarm si mai multi politisti au necesitat ingrijiri medicale dupa ce au intervenit pentru aplanarea unui conflict, luni seara, in municipiul Codlea. Conform IJJ Brasov, s-a intervenit pentru aplanarea unui conflict intr-o comunitate de romi, pentru dispersarea scandalagiilor fiind folosite substante…

- Trei polițiști și un jandarm au fost raniți, luni seara, in urma unei batai in strada, la Codlea, unde s-a incercat aplanarea unui conflict izbucnit intre romi. Potrivit Poliției Brașov, Inspectoratul de Poliție Județean Brașov a fost sesizat prin 112 ca in orașul Codlea are loc un conflict spontan…

- Trei polițiști și un jandarm au fost raniți, luni seara, in urma unei batai in strada, la Codlea. Forțele de ordine incercau sa aplaneze un conflict izbucnit intre romi. Potrivit Poliției Brașov,...

- Incidente grave in cartierul Micro 6 din Hunedoara. Doua autospeciale ale Poliției au fost avariate, iar trei persoane au fost reținute dupa o incaierare cu polițiștii. S-a aruncat cu pietre, iar polițiștii au scos armele. Totul ar fi pornit dupa ce polițiștii in misiune de verificare a respectarii…

- La data de 14. 04. 2020, in jurul orelor 13.30 in centrul Municipiului Sighișoara a avut loc o altercației intre trei persoane, care au folosit inclusiv arme albe, respectiv o sabie. Agenți ai Poliției Locale Sighisoara au intervenit operativ, prevenind astfel producerea unor evenimente mai grave. Cele…

- Mai mulți petrecareți care se distrau in mijlocul strazii, ignorand toate restricțiile impuse de ordonanțele militare, i-au atacat pe oamenii legii veniți sa-i calmeze. Trei persoane au fost reținuți pe o perioada de 30 de zile, dupa ce i-au atacat pe oamenii legii pe o strada din Arad.Agresorii au…

- Potrivit IPJ Cluj, în urma investigațiilor efectuate în colaborare cu Serviciul Pașapoarte Cluj, barbatul în vârsta de 32 de ani a fost depistat pe strada Zrínyi Miklós, din municipiul Cluj-Napoca. Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventiva…