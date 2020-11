■ au avut loc 28 de perchezitii dupa ce o grupare ar fi introdus in tara 11.000.000 de tigarete ■ paguba in dauna statului ar fi de 1,6 milioane de euro ■ Politistii nemteni au participat la o actiune de amploare a procurorilor DIICOT, care au cautat in Suceava tigari de contrabanda. Actiunea a avut […] Articolul Politisti nemteni pe urmele contrabandistilor suceveni apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman .