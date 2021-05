Stiri pe aceeasi tema

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne anunța o prezența sporita pe strazi in intervalul 30 aprilie - 3 mai, cu misiuni de supraveghere in mare parte, dar și de intervenție, daca este cazul.Inspectoratul de Poliție Județean Suceava anunța ca peste 250 de politisti vor acționa, in medie, ...

- Sute de polițiști, pompieri și jandarmi vranceni vor fi la datorie in perioada Sarbatorilor Pascale, pentru a asigura liniștea și siguranța publica. ,,In perioada 30 aprilie – 3 mai, pentru menținerea ordinii și siguranței publice, atat in proximitatea lacașurilor de cult, cat și in zonele cu aflux…

- Ministerul Afacerilor Interne scoate, de Paște, o intreaga armata pe strazile din Romania. Efectivele Ministerului Afacerilor Interne – la datorie in minivacanța prilejuita de Sfintele Sarbatori Pascale, pentru protejarea vieții și a sanatații cetațenilor, anunța MAI. In perioada 30.04 – 03.05.2021,…

- Un baiat in varsta de 16 ani, din Șișcani, si o fata in varsta de 13 ani, din aceeași localitate, care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit, au fost gasiti de politisti in cursul acestei dimineți, impreuna. La data de 20 aprilie a.c., in jurul […] Articolul Fata de 13 ani și…

- Traficul rutier,monitorizat din elicopter și 23.000 de polițiști,jandarmi și pompieri vor fi la datorie, in sprijinul cetațenilor, in acest weekend The post Atentie! Traficul rutier,monitorizat din elicopter și 23.000 de polițiști,jandarmi și pompieri vor acționa pentru combaterea faptelor care incalca…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, au continuat, in sistem integrat, acțiunile de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta, in scopul prevenirii raspandirii virusului Covid 19. In ultimele 24 de ore, la activitațile desfașurate au participat 172 de polițiști…

- Jandarmeria Alba amintește cetațenilor ca incepand de astazi, 10 martie 2021 – ora 06.00, in satul Biia din comuna Sona a fost instituita carantina, pentru o perioada de 14 zile. In vederea asigurarii ordinii publice și a respectarii masurilor de carantina la fața locului vor acționa in sistem mixt…