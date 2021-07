Polițiști italieni, răniți de un român drogat. A făcut PRĂPĂD și s-a ales cu dosar penal și acuzații GRAVE Incidentul s-a petrecut in municipiul Castello di Cisterna, acolu unde agenții de poliție au observat o mașina oprita pe banda de urgența. Cand s-au apropiat de mașina, șoferul avea capul lasat peste volan, iar ușile erau incuiate.Polițiștii au reușit sa-l trezeasca, dar in loc sa se supuna ordinului de a ieși din vehicul pentru fi verificat, barbatul a pornit brusc motorul mașinii și a pornit in tromba, lovindu-i pe polițiști. Pe unul dintre polițiști l-a luat pe capota mașinii și l-a tarat zece metri. Apoi, a accelerat și și-a continuat drumul.In ciuda ranilor, polițiștii au pornit in urmarirea… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean de 29 de ani și-a procurat un Mercedes cu 1600 de euro, dar a ramas fara el. Se intampla dupa ce polițiștii de frontiera l-au oprit in trafic, iar actele s-au dovedit a fi false. Incidentul a fost consemnat de catre echipa mobila a Direcției regionale Vest in seara zilei de ieri, 30 iunie…

- Un șofer cu alcoolemie mare a lovit doi polițiști in timp ce incerca sa scape de agenți. Polițiștii au ajuns la spital, iar șoferul este cercetat penal, scrie Digi24 , citand Mediafax. Incidentul s-a produs luni seara, pe o strada din Huși, in momentul in care doi agenți de poliție din cadrul Poliției…

- In aceasta noapte, in jurul orei 22.00, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22, dinspre Constanta spre Tulcea, la iesire din localitatea Mihai Viteazu. Andreea Iliescu, purtatorul de cuvant al IPJ Constanta spune ca "la fata locului, politistii au…

- Un tanar care trebuia sa fie in arest la domiciliu a fost descoperit intr-o mașina din Craiova. El a fost gasit in timpul unui control de rutina și le-a spus polițiștilor ca nu are actele de identitate asupra sa. Incidentul a avut loc marți. Polițiștii au oprit o mașina pe un bulevard din…

- Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore pe șoferul baut care a intrat cu mașina weekendul trecut intr-un chioșc de pe Bulevardul Decebal. Acesta va fi propus pentru arest preventiv pentru 30 de zile. Incidentul s-a produs weekendul trecut, pe Bulevardul Decebal din Bistrița. Barbatul a pierdut controlul…

- Un Porsche parcat miercuri la pranz in fata sediului Primariei Lugoj a atras toate privirile trecatorilor, dar si ale angajatilor administratiei locale. Daca multi se intrebau a cui era masina, unii dintre lugojeni s-au aratat surprinsi ca cineva a parcat autoturismul sfidand semnele de circulatie si…

- Un copil de 3 ani a murit dupa ce a fost calcat cu mașina chiar de tatal sau. Incidentul a avut loc luni, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos. Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Politistii suceveni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil in varsta de trei ani a fost calcat de masina condusa de tatal sau, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs luni, cand…