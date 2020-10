Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii in civil vor urmari respectarea regulilor de prevenție instituite de autoritați și vor putea aplica amenzi, precizeaza surse din randul autoritaților. Masura vine dupa ce s-a constatat ca oamenii respecta regulile doar cand in apropiere sunt polițiști și in contextul unui numar foarte mare…

- Pe teritoriul Romaniei, 11.245 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.522 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 31.364 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 36 de persoane,…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca scaderea numarului de infectari zilnice cu virusul SARS-CoV-2 s-ar putea produce peste o saptamana si jumatate, cu conditia ca romanii sa respecte regulile impuse de autoritati, inclusiv masca in spații deschise. Luni, intr-o conferința de presa la Galați,…

- Premierul Ludovic Orban a avertizat, joi, ca impunerea unor noi restricții in Romania depinde foarte mult de ”creșterea numarului de romani care respecta regulile de protecție sanitara”. Aflat la Constanța, el a afirmat ca Guvernul nu vrea sa ia masuri care sa ”afecteze viața oamenilor”. ”Nu vrem sa…

- Cazurile de COVID au crescut vertiginos, atingand azi recordul de 1120 de infectari in 24 de ore, dar premierul Ludovic Orban a dat asigurari ca se iau masuri de prevenție. Seful Executivului nu exclude posibiltatea ca si alte localitati sa intre in carantina in urmatoarea perioada daca numarul cazurilor…

- In Timiș au avut loc noi acțiuni de prevenire și limitare a infectarii cu Covid-19 in zonele aglomerate. Polițiști, jandarmi și inspectori de la alte instituții au continuat activitațile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate precum piețe,…

- Ciprul a inasprit tonul si a introdus amenzi usturatoare pentru turistii straini care nu respecta regulile anticoronavirus la sosire, dupa ce un calator care a mintit cu privire la itinerariul sau a fost testat pozitiv, scrie Agerpres.

- O femeie din Iasi, internata in spital alaturi de copilul de doi ani, povesteste experienta acesteia in spital dupa ce a stat internata timp de zece zile, motivul pentru care a decis sa se externeze, precum si despre panica din randul oamenilor care au venit „in valuri” la spital.