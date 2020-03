Stiri pe aceeasi tema

- "Din cadrul unor structuri ale Poliție Capitalei un numar de 14 polițiști sunt in izolare la domiciliu existand presupunerea ca, in mediul extraprofesional, au intrat in contact cu o persoana purtatoare a virusului COVID 19.Urmeaza a fi testați medical, in funcție de rezultatul analizelor urmand a fi…

- Cel puțin 14 polițiști de la mai multe secții din București au fost izolați la domiciliu și testați pentru coronavirus, dupa ce au jucat fotbal cu un barbat infectat cu cornavirus."Din cadrul unor structuri ale Poliție Capitalei un numar de 14 polițiști sunt in izolare la domiciliu existand…

- Un tanar de 20 de ani din Bucuresti – care tocmai se intorsese in tara joi din Marea Britanie – a fost testat si confirmat pozitiv ca fiind infectat cu noul coronavirus. Bilantul celor care au fost infectati ajunge astfel, vineri seara, la 82.

- TERIBIL: POTRIVIT UNUI ANUNȚ OFICIAL,toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat vineri dimineața Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca și el se va izola la Vila Lac 2. Read More...

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, ca un senator PNL a fost infectat cu noul coronavirus, prin urmare tot Guevrnul se va autoizola. Aceeași masura se aplica și inregii conduceri a PNL și tuturor membrilor grupului liberal din Senat.

- Un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID 19 , anunta un comunicat al SRI transmis miercuri, scrie Agerpres.In data de 10 martie 2020, un ofiter din cadrul Serviciului Roman de Informatii a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus COVID…

- In aceasta dupa amiaza, s-a confirmat al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus in Romania COVID 19. Este vorba despre un barbat de 47 de ani, din Timișoara, care a fost contact cu femeia depistata pozitiv in data de 28 februarie 2020 și care s-a intors din Italia. Mai exact, barbatul a calatorit…

- Costache: Nu trebuie sa ne alarmam! "Suntem din pacate in situația sa va anunțam ca, in urma testarii persoanelor din Gorj care au intrat in legatura cu cetațeanul italian, avem primul caz infectat cu COVID-19 de pe teritoriul Romaniei", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache. Este vorba despre…