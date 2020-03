Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Neamț informeaza care este situația stocurilor de echipamente, dezinfectanți și reactivi, achiziționate in contextul evoluției pandemiei de coronavirus la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, din banii alocați de catre Consiliul Județean. El spune ca ”In fiecare…

- In aceasta perioada in care spitalele din Romania duc lipsa de echipament de protecție impotriva noului coronavirus, Catalin Botezatu a prins un contract fabulos cu statul. Firma Viggo Fashion Internațional, pe care designerul roman o administreaza impreuna cu Ionuț Marin Marius, a caștigat o licitație…

- Președintele Romaniei anunța achiziții urgente de echipamente medicale necesare in criza coronavirus in valoare de 10 milioane de euro, apropate de Uniunea Europeana.Citește și: SURSE Romania TV: Gheorghe Flutur, INTERNAT intr-o rezerva de lux, la spitalul din Suceava "Intenționez sa…

- Ajutor pe timp de pandemie. Timp de o zi, atelierul in care sunt create uniformele Poliției a produs maști de protecție pentru oamenii legii, aflați in prima linie la prevenirea și combaterea coronavirusului de tip nou.

- „Din datele existente la acest moment a rezultat faptul ca o organizație non-guvernamentala a achiziționat, prin intermediul unei societați comerciale, echipament de protecție , urmand sa intre in posesia a circa 1,5 milioane bucați, importate de catre firma in cauza. In noaptea de 23/24 martie, intr-un…

- O organizație neguvernamentala a ramas fara echipamentul deprotecție pentru coronavirus cumparat de la o firma care le aducea dinstrainatate. Transportul a ajuns luni noapte in vama, unde a fost sechestrat,pentru ca firma a incercat sa ascunda ca aduce in țara peste un milion de maști,manuși, combinezoane…

- Compania Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana in productia strategica a Romaniei, a anunțat Virgil Popescu, ministrul Economiei, informeaza Agerpres. „Am avut o discutie cu directorul de la Romarm si i-am dat unda verde pentru…

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat in comisiile reunite de specialitate ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție.