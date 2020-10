Poliţişti fără mască şi aglomeraţie la examenul auto în Sibiu. Agenţii au fost "sancţionaţi cu avertisment" Femeia din Sibiu a marturisit ca niciunul dintre politisti nu a purtat masca de protectie, inainte de a-i repartiza pe cei care urmau sa sustina examenul auto. "Era multa lume, cred ca vreo 100 de oameni și aproape nimeni nu respecta distanța sociala și nu purta masca. Instructorul baiatului mi-a zis sa stam in mașina daca ne este teama de virus și așa am facut, am așteptat in mașina pana au venit examinatorii cu listele. Cand au auzit ca au ajuns examinatorii, toți care erau in parcare și-au pus masca pe fața și s-au ingramadit langa examinatori, eram om langa om, deci ce sa mai zic… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi am efectuat o vizita de informare la Spitalul Militar sa vedem care este stadiul pregatirilor pentru ca Spitalul Militar este in renovare, inclusiv ATI pana la sfarșitul lui noiembrie, s-ar putea luna decembrie. A fost o discuție cu domnul comandant, daca identificam anumite spații și daca…

- "Toata lumea este fascinata de modelul suedez. Ei, au murit mulți la inceput, și ei au o mortalitate dubla fața de noi, raportat la locuitori, dar uite, domnule, ce fain, n-au facut lock-down, n-au inchis, ei vad doar partea asta. Lumea nu ia partea reala ca ei acum controleaza destul de bine pandemia.…

- Romania e tot mai presata de valul de imbolnaviri de Covid 19. Deși astazi am inregistrat mai puține cazuri, secțiile de terapie intensiva sunt aproape sufocate. Acolo, asistam la record dupa record și din nefericire mulți iși gasesc sfarșitul in ciuda eforturilor medicilor.

- "Este o creștere susținuta. Incepand cu sfarșitul lunii august, in septembrie și, iata, se continua și in luna octombrie, sunt creșteri ale ratei de incidența a cazurilor și a deceselor in principiu in toate țarile din Europa. Toate inregistreaza, cu mici excepții, aceste rate de creștere." "Eu…

- Conform hotararii CJSU Timis, pe intreg teritoriul judetului se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, pe toata perioada starii de alerta, in spatiile publice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura, respectiv: pe o raza de 50 m de intrarea in perimetrul unitatilor de invatamant,…

- Aproape 200 de oameni s-au adunat in Piața Universitații din Capitala, sambata dupa-amiaza, pentru a protesta impotriva faptului ca elevii sunt obligați sa poarte maști de protecție in școli. Conform masurilor anunțate de secretarul de stat Raed Arafat dupa ultima ședința de Guvern, luni, 14 septembrie,…

- "Drepturile fundamentale se pot restrange doar prin lege și pentru o perioada nu foarte mare, in anumite condiții. Dar nu se poate face prin Ordin de ministru. CCR a spus recent ca drepturi fundamentale nu pot fi restranse prin ordin de ministru, cum a fost cu izolarea, carantinarea, internarea,…

- Luni, 14 septembrie, este prima zi de scoala, insa anul acesta va fi unul complet diferit pentru elevii din Romania. In contextul pandemiei de coronavirus, acestia trebuie sa poarte masca de protectie, sa practice distantarea sociala si sa se dezinfecteze pe maini constant. La intrarea in institutiile…