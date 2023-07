Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 24 de ani din Timiș, care conducea fara permis o mașina cu numere false și a fugit de Poliție zeci de kilometri, ranind și un polițist in timpul urmaririi, a fost arestat preventiv.

- Miercuri, 31 mai 2023, in jurul orei 15,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au intervenit pe raza localitații Lunca unde s-a produs un accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din cercetari a rezultat ca, la intersecția DN 14B cu DJ 141C, un barbat de 44 de ani, din Micasasa, județul Sibiu,…

- La data de 7 mai a.c., politisti de la Serviciul Rutier si formatiunile rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, precum si politisti de la Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea incalcarilor…

- Precizam ca trimiterea in judecata reprezinta o etapa din cursul procesului penal, reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual adecvat de administrare a probatoriului, activitati care nu pot, in nici o situatie, sa infranga principiul constitutional al prezumtiei…

- Politistii au stabilit ca barca rasturnata duminica seara in raul Mures nu era inmatriculata. In plus, barbatul care o conducea, in varsta de 33 de ani nu avea permis si se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore. 39; 39;In seara zilei de 30 aprilie, in jurul…

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic conductnd fie fara permis de conducere fie sub influenta bauturilor alcoolice, sau a substantelor interzise. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie…

- Au crezut ca dau lovitura, dar mare le-a fost mirarea cand au aflat ca furasera de fapt un seif gol. Trei barbati de 36, 40 si 41 de ani, din judetul Timis, care au sustras seiful dintr-un magazin din Capitala, au fost prinsi de politisti chiar cand se pregateau sa deschida “captura”, intr-o localitate…

- Din acest an, victimele accidentelor rutiere, care vor sa obțina certificat medico-legal pentru eventuale despagubiri pe cale civila, nu mai sunt nevoite sa mearga la medicul legist dintr-un spital.