Stiri pe aceeasi tema

- La doua zile de la crima infioratoare din Belgia, care a indoliat o familie din județul Gorj, a prins contur adevaratul motiv pentru care Laura B. ar fi fost injunghiata de 50 de ori. Polițiștii au incatușat un suspect: Maikel E., pe care il acuza de omor. Potrivit presei de peste hotare, barbatul a…

- •Atragem inca o data atenția ca, pe Transalpina, DN67C, circulația rutiera intre Ranca și Obarșia Lotrului, km. 34 +500m. – km 59+800m. este temporar inchisa pentru toate categoriile de autovehicule. Duminica, 06 mai a.c., pentru prevenirea și combaterea incalcarii normei legale privind interdictia…

- Crima infioratoare la Craiova, in cartierul Valea Roșie. Un barbat de 77 de ani și-a omorat soția in varsta de 72 de ani. Dupa ce a lovit-o pe femeie cu ciocanul in cap, individul s-a aruncat in gol de la etajul 5. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și incearca sa stabileasca cu exactitate cum…

- Radu Nicolae, originar din Brasov, a fost gasit injunghiat in apartamentul in care locuia cu iubita sa si fiul sau de doar sase luni. Politistii sunt in alerta, dupa ce in zona a mai fost o crima descoperita cu o jumatate de ora inainte. Radu Nicolae locuia de cinci ani in Londra, unde era muncitor.…

- Florin Mircea Buliga, barbatul care a șocat Romania cu crimele sale, a lasat fara cuvinte angajatii de la Politia Brasov. Aflat dupa gratii, asasinul le-a dezvaluit oamenilor legii ca el vrea sa primeasca meniu vegetarian. Motivul: vrea sa țina post. Toți cei care i-au auzit marturisirea au crezut ca…

- In cadrul Saptamanii „Școala altfel”, polițiști din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații au organizat o serie de activitati informativ – preventive la unitațile de invațamant din municipiul Targu-Jiu. Astazi, polițiștii au fost prezenți la Școala Gimnaziala „Sfantul ...

- 1,5 kg de aur si 40 de mii de lei au confiscat politistii de la persoane banuite de evaziune fiscala. Mascatii au descins, miercuri, la 30 de adrese. Politistii au emis noua mandate de aducere la sediul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Gorj...

- Se intampla in Romania. Polițiștii i-au ridicat din pat cu mandat pe trei rromi care se numeau, sugestiv, Kent, Marlboro și Dolar! Sunt trei frați, Lingurar dupa numele de familie, care au dat iama intr-o gospodarie de unde au praduit cateva animale. Le-au vandut rapid, dar tot au fost prinși de polițiști!…