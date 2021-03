Stiri pe aceeasi tema

- Patru polițiști din București au fost reținuți dupa ce au fost acuzați de rapire și tortura și vor fi prezentați instanței cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Un barbat susține ca el și cu prietenul sau ar fi fost batuți cu bestialitate pe un camp de langa București, in septembrie…

- Mai mulți polițiști din București au fost ridicați de procurori, dupa ce le-au fost percheziționate birourile de la Secția 16. Doi dintre ei sunt acuzați de tortura, dupa ce ar fi lovit doi barbați in toamna anului trecut, dupa un conflict pe o strada din Sectorul 4.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au efectuat, miercuri dimineata, noua perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Caras-Severin, in cadrul unei anchete care vizeaza politisti din Capitala acuzati de tortura si lipsire de libertate in mod ilegal. "In dimineata…

- Cei doi reușit, astfel, sa stranga 20.000 de euro din șpagi și amenzi platite pe loc de șoferii din trafic.Potrivit unor surse din ancheta, aceștia ar fi lucrat in sistem insa au fost dați afara. Ramași fara job, ei s-au gandit cum sa faca rost de venit, și astfel au recurs la aceasta metoda.Falșii…

- Incident șocant intr-un magazin din Sectorul 6 al Capitalei. Un barbat care ar fi furat mai multe articole a fost batut cu bestialitate de doi agenți de paza ai supermarketului. Reprezentanții companiei de paza spun ca cei doi angajați au fost deja dați afara. In paralel, poliția Capitalei spune…

- Tragedia de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala de vineri nu are eroi doar printre medici. Un numar de 9 polițiști și-au riscat viața pentru a scoate din flacari nu mai puțin de 15 suflete. Pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol sunt prezentați 9 agenți din Poliție care au…

- Politisti de la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1 fac perchezitii intr-un imobil din Capitala, intr-un dosar de delapidare in care contabilul unui cult bisericesc este suspectat ca ar fi luat 800.000 de lei…

