Incident jenant in Baia Mare. Mai mulți polițiști au fost prinși, chiar de șeful lor, in timp ce se aflau la terasa. Situația este una extrem de grava, avand in vedere ca aceștia erau in timpul programului. Polițiști, la terasa in timpul programului de munca Incident jenant la Baia Mare. O patrula a poliției locale […]