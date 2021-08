Sapte membri ai politiei Capitoliului au depus plangere joi impotriva presedintelui Donald Trump si a unor grupuri extremiste, acuzandu-i ca sunt direct responsabili de asaltul criminal asupra sediului Congresului american de la Washington, de pe 6 ianuarie, relateaza AFP. Fostul locatar de la Casa Alba este deja vizat de o plangere a alesilor democrati pentru presupusa sa responsabilitate in acest atac care a facut sa tremure timp de cateva ore democratia americana. Sute de manifestanti pro-Trump au fortat intrarea in Congres in momentul in care parlamentarii se adunasera pentru a certifica victoria…