Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti din orasul aradean Sebis care de Sfanta Maria au intervenit la o petrecere zgomotoasa tinuta in strada, in localitatea Buteni, au fost batuti de petrecareti si alungati, iar ulterior cand forte suplimentare au fost alocate doi suspecti au fost retinuti, potrivit Agerpres.

- Doi politisti din orasul aradean Sebis care de Sfanta Maria au intervenit la o petrecere zgomotoasa tinuta in strada, in localitatea Buteni, au fost batuti de petrecareti si alungati, conform Agerpres.Surse din cadrul anchetei au declarat ca cei doi politisti au intervenit la Buteni in urma unui…

- Doi politisti din orasul aradean Sebis care de Sfanta Maria au intervenit la o petrecere zgomotoasa tinuta in strada, in localitatea Buteni, au fost batuti de petrecareti si alungati, iar ulterior cand forte suplimentare au fost alocate doi suspecti au fost retinuti, potrivit Agerpres.Potrivit Parchetului…

- A inceput mini-vacanța de Sfanta Maria, iar in vami s-au format cozi, potrivit informațiilor furnizate de Poliția de Frontiera. Conform aplicatiei online a Politiei de Frontiera, sambata, punctul de trecere a frontierei Nadlac II este aglomerat atat pe sensul se iesire, unde autoturismele asteapta,…

- Europarlamentarul Mihai Tudose le-a amintit celor de la PNL ca in perioada in care Nicolae Ciuca era premier spuneau ca ”acum componeta liberala primeaza in Guvern”. Acum, Marcel Ciolacu este premier, iar principiul trebuie sa se aplice și in sens invers. ”Noi susținem de un an și jumatate impozitul…

- Sute de constructori au protestat, miercuri, in Piața Victoriei, in fața Guvernului, fața de propunerea Guvernului de a elimina facilitațile fiscale existente in acest domeniu. Salariații din acest sector susțin ca daca le scad din nou veniturile, vor pleca din țara. Angajații din construcții au scandat…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, la prezentarea efectivelor si tehnicii structurilor MAI care vor actiona in acest sezon estival, ca sunt din ce in ce mai dese faptele de trafic de droguri si de trafic de persoane. El a precizat ca nu neaga ca s-au facut eforturi…