- Maratonista kenyana Florence Jepkosgei Chepsoi risca pedeapsa cu inchisoarea pentru ca a prezentat documente medicale false in sustinerea dosarului sau cu privire la un caz de dopaj, relateaza AFP.In varsta de 36 de ani, sportiva a fost suspendata in 2017 pe o perioada de doi ani pentru ca…

- Ziarul Unirea Barbatul care a violat și ucis o femeie de 91 de ani din Aiud, trimis in judecata: Ce pedeapsa risca pentru acuzația de omor calificat Un tanar in varsta de 28 de ani, care a violat o femeie de 91 de ani, a fost trimis in judecata la Tribunalul Alba pentru omor calificat, dupa ce femeia…

- Doua persoane din Botosani au fost sanctionate contraventional pentru ca nu purtau masti de protectie in spatii inchise, se arata intr-o informare de presa transmisa, joi, de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, amenzile, in…

- Vineri, doi barbați de 39, respectiv 27 de ani din județul Botoșani, care ar fi trebuit sa se afle in izolare la domiciliu, au fost depistați de catre polițiști pe raza localitații de domiciliu. Cei doi au fost sancționați contravențional cu avertisment, iar ca masura complementara s-a dispus carantinarea…

- Trei tineri din Chișinau, au fost reținuți de oamenii legii, dupa ce ar fi furat mai multe bunuri de la un baiat de 15 ani. Incidentul a avut loc in parcul „Valea Trandafirilor din Chișinau.

- Un barbat de 33 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante dupa ce a fost testat cu aparatul DrugTest de catre politisti, rezultatul indicand prezenta ketaminei.

- O femeie de 62 de ani din Capitala va fi sancționata pentru chemarea intentionat falsa a serviciilor specializate.Potrivit poliției, in data de 7 aprilie, femia a alertat oamenii legii precum ca a fost amenințata cu un cuțit de doi necunoscuți și i-au fost furați banii, in