- Controalele au vizat, in special, zonele aglomerate, agenții economici, mijloacele de transport in comun, precum și verificarea persoanelor aflate in izolare sau in carantina la domiciliu.

- Un politist local din Galati a fost agresat de o femeie, nemultumita ca acesta i-a atras atentia sa poarte masca de protectie in timp ce se afla intr-o statie de autobuz, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, incidentul s-a petrecut…

- Diana Șoșoaca a luat cuvantul azi in plenul unde va fi dat votul de incredere pentru Cabinetul Cioloș, fara sa poarte masca de protecție. Iata ce mesaj a transmis senatoarea. Diana Șoșoaca, mesaj halucinant din Parlament Diana Șoșoaca nu se dezice. Senatoarea independenta l-a salutat azi, de la Tribuna…

- Un barbat fara masca de protecție a fost dat jos din avion, la Cluj. Pasagerii au aplaudat intervenția polițiștilor. Un barbat de 40 de ani care a refuzat sa poarte masca de protecție a fost debarcat de polițiști dintr-un avion de pe ruta Cluj-Napoca – Londra. Roman, dat joc cu Poliția din avionul…

- Pentru ca au fost neclari, cei de la MAI clarifica cine trebuie sa poarte masca pe strada. Asta dupa ce autoritațile au decis cu o zi in urma ca romanii care locuiesc in localitați in care rata de infectare trece de 6/1000 de locuitori trebuie sa poarte masca de protecție in spațiile publice deschise.

- Aproape 300 de forțe de ordine au fost pe strazi, vineri, 1 octombrie, pentru a verifica daca sunt respectate regulile impuse in pandemie. Au fost date amenzi de peste 40.000 de lei, doar celor care nu au purtat masca de protecție.

- Valul patru a luat cu asalt Romania, astfel tot mai multe persoane se confrunta cu numeroase probleme din cauza maștii de protecție care a devenit obligatorie atat in interior cat și exterior. Ei bine, printre aceștia se numara și Adriana Bahmuțeanu, care a fost in centrul unui scandal intr-un hypermarket…

- Sapte adolescenti din Oradea au batut, marți seara, un șofer de autobuz dupa ce acesta le-a cerut sa poarte masca de protecție. Victima a fost transportata la spital, iar agresorii s-au ales cu dosare penale, scrie ziarul Ebihoreanul. Incidentul a avut loc, marți, in jurul orei 20:00, cand cei șapte…