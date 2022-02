Polițiști ATACAȚI în Dâmbovița de un bărbat VIOLENT! Acesta a fost împușcat. S-au tras 8 focuri de armă In urma intervenției, persoana in cauza, un barbat de 32 de ani, ar fi devenit violenta și ar fi incercat sa agreseze cu un obiect ascuțit-taietor un agent de poliție, moment in care celalalt agent de poliție a utilizat armamentul din dotare, fiind efectuate 6 focuri de de avertisment, in plan vertical și 2 catre persoana in cauza. Aceasta a fost ranita in zona membrului inferior stang.Barbatul a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Cazul a fost preluat de catre un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovița, care va efectua cercetari și va dispune… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

