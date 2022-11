Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de candidati s-au inscris pentru examenul de admitere in cele doua unitati de invatamant preuniversitar ale Politiei Romane: Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” – Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” – Cluj-Napoca, titreaza jurnalistii de la www.cluj24.ro …

- Sindicatul Europol anunta ca 15.000 de bastoane telescopice vor intra in dotarea Politiei Romane, fiind ”o noua dotare mai mult decat necesara a efectivelor operative”, conform News.ro. Sindicatul Europol anunta, joi seara, ca logisticienii Politiei Romane pregatesc o noua dotare mai mult decat necesara…

- La conferința de presa in care a reproșat ministrului USR ca a semnat documentele de achiziție a mașinilor BMW pentru poliție, ministrul Bode a aratat la camerele TV semnatura lui Drula. Numai ca aceasta, spune astazi Drula aratand ambele documente, era dintr-un plan generic de finanțare, nu din contractul…

- Poliția Romana a luat in vizor mijloacele de transport in comun, care adesea transporta calatori peste numarul maxim admis, iar mai mulți șoferi de microbuze și autobuze din toata țara au fost trași pe dreapta și sancționați pentru modul in care iși desfașoara activitatea. Intr-o postare pe pagina de…

- BMW reacționeaza in scandalul achiziției a 600 de autospeciale pentru Poliție. Prietenul președintelui nu mai are nici o funcție BMW reacționeaza in scandalul achiziției de automobile pentru Poliția Romana și transmite ca ”prietenul președintelui”, Michael Schmidt nu mai are funcții in cadrul subsidiarelor…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Romane, Georgian Dragan, a facut, marti seara, o serie de precizari referitoare la achizitia de masini pentru Politia Rutiera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Inspectoratul general al Poliției Romane (IGPR) cumpara 600 de mașini BMW de la Automobile Bavaria SRL, firma condusa de Michael Schmidt (foto dreapta), prietenul președintelui Klaus Iohannis. Contractul este in valoare de 98 de milioane de lei, iar Sindicatul Europol acuza ministerul ca a organizat…

- Scandal incredibil intr-o comuna din Iași, dupa ce doi polițiști au fost atacați cu o furca și o bata de un barbat. Oamenii legii au fost nevoiți sa traga cu pistolul in aer, ca sa-l linisteasca pe scandalagiu. Totul s-a intamplat dupa ce un localnic din Comarna a sunat la 112 și s-a plans ca vecinul…