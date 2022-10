Politisti atacati cu pietre! Un sofer a fost prins fara permis in trafic. Mai multe persoane s-au revoltat Un babat a fost retinut pentru conducerea unei masini fara permis. In momentul in care politistii i au solicitat tanarului sa ii insoteasca la sediul unitatii de politie, in vederea intocmirii documentelor, acesta a manifestat un comportament agresiv fata de politistii, motiv pentru care s a procedat la incatusarea sa.In momentul imobilizarii, la fata locului au venit doua persoane, care au aruncat cu pietre catre politisti, iar una dintre acestea a lovit cu pumnul autospeciala de politie.Oficia ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

