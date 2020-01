Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp in urma, serviciul de urgența 112 a fost sesizat cu privire la producerea unui conflict spontan in localitatea Irești, Vidra, in urma caruia o persoana de gen masculin, de 35 de ani, a fost injunghiata. Din primele date, este vorba despre un conflict mai vechi intre frați. Agresiunea s-a…

- Cu puțin timp in urma, serviciul de urgența 112 a fost sesizat cu privire la producerea unui conflict spontan in localitatea Irești, Vidra, in urma caruia o persoana de gen masculin, de 35 de ani, a fost injunghiata. Din primele date, este vorba despre un conflict mai vechi intre frați. Agresiunea s-a…

- La data de 08.12.2019, ora 10.50, pe raza comunei Naruja, a avut loc un conflict spontan intre doi barbați. Din cercetarile efectuate pana in prezent rezulta ca pe fondul unui conflict spontan, un barbat, in varsta de 31 de ani, ar fi impins un alt barbat, in varsta de 54 de ani, care a cazut […] Articolul…

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a luat act, luni, de propunerea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Ardealului de canonizare a parintelui Arsenie Boca si le recomanda clericilor si credinciosilor ca, pana la luarea unei decizii finale, sa astepte rezultatul subcomisiei sinodale. „S-a…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila, sustine ca deputatul PNL, Ion Stefan, propus ministru al Dezvoltarii și Administrației in guvernul Orban, nu a declarat suprafața reala pe care o are casa sa și nu a platit taxele și impozitele cuvenite la bugetul local. Mai exact, Ion Ștefan figureaza…

- Tinerii de 18 ani, reținuți miercuri de polițiștii de la Poliția Municipiului Focșani, pentru ca ar fi sustras produse electronice de pe rafturile magazinelor, nu au fost arestați. Deși prejudiciul cauzat depașește 11.000 lei, judecatorii de la Judecatoria Focșani au decis ca in cazul lor se poate lua…

- Cinci polițiști au fost amenințati cu o drujba, de catre un barbat, in timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict in familie. Fapta s-a petrecut in 9 octombrie, in satul Șilea, din comuna Farau. Un barbat a chemat poliția din sat, pentru a interveni intr-un scandal iscat intre el și fiul…