Polițistă prinsă la furat. Ce a găsit agentul de pază al unui magazin de haine asupra ei O polițista in varsta de 22 de ani a fost prinsa la furat intr-un centru comercial din municipiul Iași, potrivit bzi.ro. Tanara sustrasese produse in valoare de 554 de lei. Angajata Ministerului Afacerilor Interne (MAI) lucra ca agent principal la Inspectoratul General Pentru Imigrari Iași. Faptele de care este acuzata s-au petrecut pe 6 noiembrie, intr-un centru comercial din […] Articolul Polițista prinsa la furat. Ce a gasit agentul de paza al unui magazin de haine asupra ei apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

