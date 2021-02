Stiri pe aceeasi tema

- Fosta polițiata Irina Alexe, a fost propusa in funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, de USR PLUS in ministerul condus de Lucian Bode (PNL). Premierul nu s-a opus, avand in vedere ințelegerea ca aliații sa–și puna singuri oamenii pe posturi. In 2016, ea a fost in centrul unui…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, despre sporurile bugetarilor, dar și despre Consiliile de Administrații și AGA din duferite instituții subordonate Guvernului. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda "Legea salarizarii a fost adoptata in Parlament.…

- USR PLUS se lauda cu propunerea lor, spunand ca Alexe este membru PLUS si are o "experienta indelungata juridica si administrativa", fiind ofiter timp de 20 de ani in structura centrala a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani facand parte din conducerea ministerului. In februarie…

- USR PLUS o propune pe Irina Alexe pentru functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, funcție pe care a mai ocupat-o și in 2016, in guvernarea Cioloș. Aceasta a intrat in atenția presei in urma cu cațiva ani dupa ce s-a aflat ca in 2016 s-a pensionat la doar 42 de ani, pensia ei fiind…

- Premierul Florin Cițu spune ca a cerut ministerelor sa faca o evaluare a operatorilor economici pe care ii au in subordine, pentru a vedea care este situația celor cu pierderi. Acordarea unor sume de la bugetul de stat va fi condiționata de respectarea unor masuri de eficientizare, a afirmat Cițu la…

- 2.888 de persoane au fost vaccinate impotriva Covid-19, in Romania, cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore. Asta duce numarul total de persoane vaccinate la 5.666, arata datele Comitetului Național de Coordonare a vaccinarii. De la inceputul campaniei de vaccinare, s-au inregistrat 17 reacii…

- Guvernul PNL - USR-PLUS - UDMR, condus de Florin Cîțu, a trecut de votul Parlamentului. Au fost 260 de voturi pentru și 186 împotriva. Noul guvern a avut miercuri prima ședința din mandatul sau. Nu a fost luata nicio decizie, ci doar au facut o lista cu proiecte de Ordonanțe de Urgența care…

- In ciuda deficitului imens de personal pe care il inregistreaza Ministerul Afacerilor Interne, din anul 2019 pana la acest moment nu au fost identificate soluții in vederea ocuparii posturilor de ofițer vacante, atat de necesare asigurarii unei capacitați optime de raspuns contra fenomenului infracțional…