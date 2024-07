Polițistă din vestul țării, trimisă în judecată pentru infracțiuni de corupție O polițista din Arad, fosta purtatoare de cuvant a Inspectoratului de Poliție Județean Arad, a fost trimisa in judecata pentru infracțiuni de corupție, potrivit Aradon.ro. Subcomisarul de poliție Lorena Radu, fosta purtatoare de cuvant a Inspectoratului de Poliție Județean Arad, are calitatea de inculpat intr-un dosar penal ce are ca obiect infracțiuni de corupție. In fapta de corupție pentru care este cercetata, polițista are calitatea de instigator, fiind cea care și-a indemnat un coleg sa savarșeasca o ilegalitate. Conform informațiilor Aradon, in urma cu cateva luni, polițista ar fi incercat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

