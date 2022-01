Stiri pe aceeasi tema

- Polițista gasita impușcata in Brașov, chiar inainte sa implineasca 29 de ani, s-a sinucis. Aceasta este concluzia medicilor in urma examenului medico-legal. Motivul care ar fi stat la baza gestului necugetat, ar fi o relație extraconjugala a soțului, care avea un copil cu alta femeie. Potrivit medicilor…

