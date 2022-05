Stiri pe aceeasi tema

- Numarul tranzactiilor cu terenuri agricole inregistrate in perioada ianuarie - aprilie s-a triplat fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce pretul mediu al unui hectar s-a mentinut la nivelul anului 2021, adica peste 7.000 de euro.

- Poliția Romana a postat pe pagina oficiala de Facebook un avertisment in privința consecințelor depașirii vitezei legale, insoțit de o imagine surprinsa de radar a unei mașini care circula cu 200 de km/h pe autostrada A1. „Colegii de la Brigada Autostrazi – Biroul de Poliție Autostrada A1 Deva – Nadlac…

- Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in vestul tarii. Trei explozii urmate de un incendiu au avut loc in centrul si vestul orasului Liov. Cladirile bombardate au fost cuprinsa de flacari si in acest moment nu se stie daca exista, sau nu, oameni raniti. Primarul din Liov…

- Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila…

- TIR-ul era condus de un bulgar, iar in baza analizei de risc, politistii de frontiera aradeni si lucratorii vamali au verificat remorca, descoperind tutunul ambalat in cutii.„Din primele verificari a reiesit faptul ca operatiunea vamala necesara tranzitului bunurilor in cauza prin spatiul comunitar…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut, miercuri, doua discutii telefonice cu omologul ungar, Peter Szijjarto, pentru a gasit solutii in vederea fluidizarii tranzitului la frontiere. Autoritatile din Ungaria au confirmat ca se cauta solutii, permit accesul in tara persoanelor care nu au…

- Cozi foarte mari la vamile din vestul țarii Foto arhiva : Ioan Suciu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt cozi foarte mari la vamile din vestul țarii. Ne spune mai multe reporterul RRA Alexandru Lancuzov: "Cozi foarte mari de autoturisme la Petea, la Urziceni și mai ales…

- Procurorii de la structura centrala a DIICOT impreuna cu polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei de la DGA au reușit anihilarea unei ”aripi” ai unei grupari care a scos din țara prin vama Nadlac sute de migranți. Omul cheie in toata aceasta afacere era un polițist de frontiera care a lucrat in punctul…