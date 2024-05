Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii suceveni s-au remarcat din nou la Campionatul Național de Culturism și Fitness, desfașurat in acest an la Cluj-Napoca.Astfel, humoreanul Sorin Florescu, in varsta de 48 de ani, a reușit sa devina campion național de seniori la categoria 70 de kilograme, concurand impotriva unor adversari ...

- Campionatul Național de Culturism si Fitness s-a organizat la Cluj-Napoca in perioada 15-19 mai 2024, iar albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean a reușit sa iși apere cu succes titlul de campioana. Dupa ce a reușit performanța remarcabila, sportiva albaiulianca a scris un mesaj pe rețelele de socializare.…

- FOTO VIDEO | Albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean, dubla campioana naționala la Culturism și Fitness. A reușit sa iși apere titlul la concursul organizat in Cluj-Napoca FOTO VIDEO | Albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean, dubla campioana naționala la Culturism și Fitness. A reușit sa iși apere titlul la concursul…

- Dupa isparava de la Campionatele Balcanice, delegatia Romaniei a „rupt scena“ si la Campionatele Europene de Cuturism si Fitness din Spania, de la Santa Susanna, unde a cucerit, atentie!, pentru a treia oara consecutiv locul 1 pe natiuni. Tricolorii au obtinut un total de 539 de puncte. Romania și-a…

- Sportiva timișoreana Madalina Stanca este un adevarat tsunami competițional. Tanara e de neoprit și iși pune in palmares noi premii remarcabile. In acest weekend, Madalian Stanca tocmai a devenit Campioana Europeana la Culturism și Fitness. Studenta miniona din orașul de pe Bega a reușit aceasta performanța…

- Madalina Stanca, o sportiva de 20 de ani din Timișoara a participat in acest weekend la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness, unde a obținut de doua ori locul I la categoria Bikini fitness (locul I Junioare, respectiv locul I Senioare – conform regulamentului, varsta ii permite participarea…

- Rafael Santonja, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, este prezent la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness gazduit la final de aprilie de Timișoara. Romania va participa cu un lot format din 40 de sportivi.