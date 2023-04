O polițista a fost agresata in Gara de Nord, chiar in timpul serviciului. Ieri, in incinta Garii de Nord din București, victima unui astfel de individ cu comportament deviant a fost chiar o polițista. Colega noastra din structurile Poliției judiciare ale Biroului de Poliție Transporturi Feroviare Gara de Nord, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in ținuta de serviciu, a fost pipaita de un individ care se apropiase din spate. Chiar daca s-a aflat in stare de șoc, polițista a efectuat demersurile in vederea reținerii barbatului pana la sosirea colegilor ei. Astfel, și-a declinat…