- O noua zi, o noua poveste din „culisele” vieții de polițist din partea CARTIȚEI de la Virgin Radio Romania. Astazi polițistul nostru anonim ne-a povestit despre cum barbații plang atunci cand sunt opriți. Bine, e drept, nu toți. „Erau și barbați pe care-i opreai și plangeau. Le era frica, ziceai ca…

- Saptamana asta CARTIȚA de la Virgin Tonic este un fost polițist care, sub protecția anonimatului, ne „da din casa” (sau din secție) lucruri neștiute despre meserie. Dupa ce ieri ne-a povestit cum iși aleg polițiștii locurile in care stau cu radarul, astazi CARTIȚA a facut o declarație care ne-a lasat…

- Ilie Nastase a fost oprit de poliție pe la 4:45 in aceasta dimineața, in zona ambasadei Chinei. Un filtru al poliției l-a tras pe dreapta pur și simplu random, insa lucrurile s-au complicat repede, iar fostul tenismen s-a ales cu dosar penal și chiar a fost incatușat. Pentru ca dadea semne vizibile…

- Apar informații noi in cazul morții DJ-ul suedez Avicii. Acesta era preocupat de sanatatea lui cu cateva luni inainte de momentul morții. In documentarul recent lansat “Avicii: True Stories” artistul povestea ca are probleme de anxietate și spunea ca “va muri” daca va mai continua sa susțina concerte.…

- Bonobo nu va mai concerta in acest an la Festivalul UNTOLD din Cluj-Napoca. Aceștia au scris pe pagina lor de Facebook urmatoarele: “Din pacate, ne pare foarte rau, dar vom anula show-ul Bonobo pe care il aveam programat anul acesta la Untold. Trupa a calatorit foarte mult in ultimele 18 luni și am…

- Mama unei fetițe in varsta de 10 ani ii manageriaza contul de Instagram in timp ce aceasta lucreaza la cel mai flawless abdomen din lume. Fotografiile de pe Instagram ale Bellei “Beastmode” au devenit virale dupa ce aceasta a strans peste 16,000 de followeri postand doar fotografii legate de fitness.…

- Grupul Lagardere anunța vanzarea operațiunilor radio din Romania, Cehia, Polonia și Slovacia catre Czech Media Invest. Aceasta tranzacție este prima dintr-o serie de cesiuni privind activele Lagardere Active aflat in procesul de restructurare strategica anunțata de Arnaud Lagardere la 8 martie 2018.…

- Fanii muzicii electronice din București sunt invitați sa vizioneze documentarele ”The Man from Mo’Wax” – despre viața și cariera legendarului DJ și producator britanic James Lavelle – și ”We Are Modeselektor” – povestea celebrului proiect electronic german și a prieteniei dintre Gernot Bronsert și Sebastian…