Polițist ultragiat de un scandalagiu. Focuri de armă la Câmpia Turzii Un barbat a fost retinut, iar ulterior arestat preventiv, dupa ce a adresat injurii si amenintari cu acte de violenta unui agent de politie care a intervenit la un eveniment. Pentru aplanarea situatiei, s-au executat 3 focuri de arma in plan vertical. La data de 5 aprilie, in jurul orei 23:20, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au intervenit pe strada 1 Mai, din municipiu, unde se reclama tulburarea ordinii si linistii publice. La fata locului, s-a constatat ca mai multe persoane se aflau in fata unui local public, de pe strada 1 Mai, si ascultau muzica la intensitate foarte… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

