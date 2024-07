Poliţist, rupt de beat şi drogat la volan! Un politist de la Garda de Coasta a fost prins de politistii din Mangalia in timp ce circula beat si sub influenta drogurilor, pe DN 39. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,71 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat. ”La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 13.50, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au identificat un barbat, de 39 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 39, in apropierea localitatii Tuzla, fiind sub influenta bauturilor alcoolice si a altor substante interzise. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,71 mg/l alcool pur… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

