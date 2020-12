Polițist român mort în Italia Un polițist roman a murit in dimineața de sambata, 19 decembrie la Bari, in Puglia, intr-un grav accident rutier. Barbatul calatorea impreuna cu un coleg pe o motocicleta cand s-au izbit violent de un autoturism. Colegul polițistului decedat a fost transportat la spital in stare grava, informeaza La Repubblica. Accidentul a avut loc in centrul orașului, nu departe de Piazza Massari. Potrivit unei prime reconstituiri, cei doi polițiști romani se deplasau cu o motocicleta atunci cand, din motive care nu au fost inca stabilite, s-au ciocnit cu o mașina care venea dinspre Piazza Isabella D’Aragona. Unul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

