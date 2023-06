Stiri pe aceeasi tema

- Un farsor care a inșelat mai multe persoane solicitand donații pentru un copil bolnav, in varsta de 4 ani a fost reținut de polițiștii botoșaneni. Tanarul, in varsta de 27 de ani, din județul Neamț a fost reținut de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale. Din cercetarile polițiștilor…

- Un ofițer de urmarire penala din cadrul Inspectoratului de Poliție Nisporeni și un fost funcționar public cu statut special, sint documentați pentru corupere pasiva. Astazi, ofițerii SPIA, in comun cu procurorii anticorupție, au efectuat percheziții in automobilele, domiciliile și in biroul de serviciu…

- In ziua de 21 martie a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești au continuat cercetarile intr-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, privind savarșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe, și au reținut un barbat de 38 de ani, din Moșoaia.…

- Un polițist din București a fost reținut de procurorii DNA, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea 10.000 de euro. Banii, spun procurorii, reprezentanu doar o prima tranșa din mita ceruta de agent in schimbul obținerii, in mod fraudulos, a doua permise de conducere. Procurorii Directiei…

- Un politist local din Bucuresti a fost retinut de procurori, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. El a cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4, fiind prins in flagrant. ”La data de 09.03.2023, intr-o cauza constituita ca urmare a formularii…