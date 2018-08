Poliţist rănit grav în timpul unei misiuni de căutare a unui minor dispărut de la domiciliu Barbatul, in varsta de 50 de ani, se afla in misiune, alaturi de un caine politist, dupa ce un apel la serviciul de urgenta 112 anunta ca un copil din Tibana a disparut de acasa. "Apelantul a revenit la serviciul 112 pentru a anunta ca baiatul disparut a fost gasit. Colegul nostru a fost sunat pentru a fi informat de schimbarea produsa, dar nu a mai raspuns. Se pare ca, din primele cercetari, colegul nostru a vrut sa faca o depasire, dar a intrat frontal intr-o masina care circula regulamentar pe sensul opus de mers. In urma impactului, ambii soferi au fost accidentati. Colegul nostru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

