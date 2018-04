Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in jurul orei 4.30. Potrivit politistilor, un sofer de tir moldovean a intrat in plin in sensul giratoriu si s-a rasturnat. Barbatul este ranit usor, a fost testat pentru a se stabili daca a consumat alcool, rezultatul fiind negativ. Traficul a fost deviat prin…

- Un sofer aflat sub influenta alcoolului a provocat un accident soldat cu ranirea a doua tinere, dupa ce a patruns cu masina pe contrasens. Accidentul s-a petrecut sambata seara, in jurul orei 20.40, pe DN 2, in comuna Granicesti.Conform primelor cercetari ale politistilor rutieri, Marin Filip, in ...

- Accident spectaculos cu masina politiei. Un agent s-au rasturnat cu masina de serviciu in sant Un agent de poliție, in varsta de 24 de ani, s-a rasturnat cu masina in sant in timp ce se deplasa la o intervenție si nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Accidentul rutier s-a produs miercuri in localitatea…

- ATENTIE SOFERI. Vezi motivul neasteptat pentru care politistii ating unul dintre farurile masinii cand te opresc in trafic. Tu stiai asta? Chiar daca nu ti s-a intamplat sa fi oprit in trafic de un agent de politie, cu siguranta ai remarcat acest aspect– politistul pune mana pe masina soferului. Motivul…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Accident cu mașina Poliției in Constanța, provocat de un șofer beat. Un polițist a fost ranit, miercuri, dupa ce a fost izbit de un autoturism scapat de sub control. La volan se afla un barbat de 31 de ani din Gorj, aflat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul care a distrus autospeciala polițiștilor…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe strada Ghe. Doja din Ploieti, zona BCR. Un biciclist a fost lovit de masina, la volan aflandu-se o soferita care nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers. Potrivit IJP Prahova, victima a fost asistata medical la…

- Spitalul Militar anunta ca muncitorul RADET a decedat, marti, in jurul orei 12.30, dupa o interventie chirurgicala de urgenta pentru toaleta primara a leziunilor de arsura si a plagilor, pacientul avand 97% din suprafata corpului si suspiciuni de arsuri de cai aeriene superioare. "Ulterior…