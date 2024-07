Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Garda de Coasta a fost prins de politistii din Mangalia cand circula beat si sub influenta drogurilor, pe DN 39. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,71 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat, relateaza News.ro. Conducerea Garzii de Coasta a anunțat ca a dispus verificari,…

- Un polițist de la Garda de Coasta din Mangalia a fost depistat conducand sub influența alcoolului și a drogurilor. Incidentul a avut loc in zona 2 Mai, in timpul serviciului, la doar cațiva kilometri de locul unde Vlad Pascu a provocat accidentul mortal.

- Un politist de la Garda de Coasta a fost prins de politistii din Mangalia in timp ce circula beat si sub influenta drogurilor, pe DN 39. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,71 miligrame pe litru alcool pur in aerul expirat. ”La data de 26 iulie a.c., in jurul orei 13.50, politisti din cadrul…

- Polițistul de frontiera a fost prins in trafic, intrucat au existat mai mulți șoferi care au sunat la 112, reclamand felul hatic in care mașina condusa de acesta se deplasa pe șosea. In momentul in care a fost tras pe dreapta, comisarul șef a fost gasit baut, avand o alcoolemie de 2 la mie. Mai mult,…

- Prins drogat la volan, la finalul anului trecut, Dorian Popa primește o noua lovitura. Deși a negat ca ar fi consumat substanțe, dupa o saptamana vloggerul a recunoscut ca a fumat canabis.Timp de maa multe luni, instanța a analizat situația vedetei TV și, in final, a admis toate probele Parchetului…

- Ucraineanul a fost prins in flagrant, vineri, 31 mai, la Constanța, in timp ce oferea 20.000 de dolari unei persoane, pentru a facilita intrarea pe teritoriul Romaniei a unui container cu aproape 1.000 de cutii cu replici ale unor branduri renumite de incaltaminte. El a fost retinut sub acuzatia de…

- Șoferul unui microbuz școlar din Galați a fost prins la volan sub influența bauturilor alcoolice. El a fost oprit pentru verificari pe o șosea din județul Galați. Barbatul a ramas fara permisul de conducere.

- Șofer de 44 de ani din Zlatna prins BEAT la volan: Avea o alcoolemie de 0,42 mg/l Șofer de 44 de ani din Zlatna prins BEAT la volan: Avea o alcoolemie de 0,42 mg/l In dimineața de 19 mai, polițiștii din Zlatna au depistat un barbat din oraș, in timp ce conducea sub influența bauturilor alcoolice. Este…