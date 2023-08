Stiri pe aceeasi tema

O femeie l-a dat in vileag la 112! Polițist prins in timp ce se autosatisfacea in scara unui bloc, din GalațiUn polițist din cadrul Inspectoratului Galați a fost surprins de o femeie in timp ce se autosatisfacea in scara unui bloc din oraș. Un polițist din Galați a fost reținut pentru 24 de…

O noua investigație „Recorder" arunca in aer instituția de stat numita „Poliție". Iar materialul colegilor noștri ne-a adus aminte inca o data de o expresie... The post Dezvaluirile „Recorder" despre „infractorii in uniforma" și despre un polițist maltratat psihic arunca in aer, inca o data, instituția…

Mario Alexandru Fojica, in varsta de 17 ani, elev la Liceul Militar din Craiova, este fiu de polițist. El i-a șocat pe anchetatori cu sangele... The post Ce le-a spus anchetatorilor criminalul din Gradina Botanica din Craiova. Acesta este fiu de polițist și elev la Liceul Militar

Polițist, fotbalist, dansator. Serhii ar putea sa devina polițișt, așa cum ii dorește, fotbalist, pentru ca ii place fotbalul, sau dansator, pentru ca de dans... The post Polițist, fotbalist, dansator. Planurile de viața a lui Serhii, copilul unei familii de ucraineni care si-a abandonat casa dupa casa…

Oficialii IPJ Prahova anunta ca institutia „se delimiteaza de comportamente care nu fac cinste institutiei și pune in aplicare prevederile legale in materie disciplinara", iesirea... The post Polițist de la Serviciul de Investigații Criminale, arestat pentru ca ar fi furat dintr-o locuința. IPJ Prahova…

Un polițist de la Serviciul Criminalistic, din cadrul IPJ Arad, a fost surprins lovind o femeie pe strada. Scena incredibila a fost surprinsa de camerele... The post Polițist aradean de la Serviciul Criminalistic, filmat cand lovește o femeie de 73 de ani. S-a intamplat pe strada Ioan Rușu Șirianu

In urma cu cateva minute, Aradul a fost zguduit, preț de cateva secunde, de un cutremur. Cutremurul a avut magnitudinea de 4,9 pe scara Richter,... The post Cutremur in Arad, luni seara, de 4,9 pe scara Richter (Video)

