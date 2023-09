Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta aflandu-se sub influenta drogurilor.

- Un tanar de 23 de ani, din județul Argeș, care lucreaza ca polițist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost descoperit in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor, transmite Agerpres. Incidentul s-a petrecut luni, 18…

- Un angajat al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a fost depistat pozitiv in urma unui control efecutat de colegii lui de la Serviciul Rutier, pe linia depistarii șoferilor care conduc sub influența substanțelor psihoactive. Polițistul a fost oprit la control pe Drumul Național 15D, luni dupa-amiaza.…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35, pe raza comunei Stefan cel Mare, cand in cadrul unei actiuni…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Incidentul s-a petrecut luni, 18 septembrie, la ora 13,35,…

- Un angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a fost depistat in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor. Barbatul are 23 de ani și este din judetul Arges. Incidentul s-a petrecut luni, pe raza comunei Stefan…

- Un barbat in varsta de 23 de ani, din judetul Arges, angajat ca politist in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, a fost prins in timp ce conducea o motocicleta pe drumul national DN 15D, aflandu-se sub influenta drogurilor.