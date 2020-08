Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al IPJ a venit cu detalii despre dinamica accidentului. „Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Unirii din municipiu, pe sensul de mers Buzau spre Ploiești, o șoferița de 32 de ani din Berca, ar fi intenționat schimbarea direcției de deplasare,…

- Un politist de la IPJ Buzau a fost ranit intr-un accident rutier produs miercuri seara pe Calea Eroilor din Buzau. Acesta pornise cu motocicleta in urmarirea unui sofer insa a intrat in coliziune cu un taximetru. Motocicleta a luat foc dupa impact.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc miercuri dupa-amiaza pe strada Garii, din Huedin.Din primele informații, o conducatoare de 49 de ani, din comuna Poieni, pe fondul neasigurarii in timpul efectuarii manevrei de mers inapoi, a acrosat o femeie de 71 de ani, din localitatea…

- Un baiat de 17 ani a murit intr-un accident cu motocicleta in seara zilei de ieri. Adolescentul se deplasa pe o motocicleta inmatriculata in Italia.Potrivit politiei,la un moment dat, el a pierdut controlul asupra ghidonului si motocicleta a derapat de pe carosabil.

- Tensiunile curente din Statele Unite risca sa degenereze intr-o spirala a violentei. Marti dimineata, un politist din New York a fost lovit intentionat de o masina si a ramas inert pe asfalt.

- In urma unui teribil accident petrecut marți pe o șosea din Olanda , doi romani au murit și alți șapte au fost raniți. Microbuzul in care aceștia se aflau a fost lovit cu putere de un autoturism condus de o tanara șoferița. Doi muncitori romani sezonieri in agricultura au murit in Olanda, intr-un accident…

- STARE DE ALERTA. Amenzile pentru cei care nu respecta legea și anume pentru cei care nu poarta masca in mod corect, deasupra gurii și a nasului, sunt cuprinse intre 500 și 2.500 de lei. Purtatul mastii poate fi obositor, dar amenda poate fi un motiv bun pentru a o purta. Altfel, cei care nu…