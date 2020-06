Stiri pe aceeasi tema

- Un biciclist amendat cu 870 de lei pentru ca a circulat pe trecerea de pietoni fara sa coboare de pe bicicleta a obtinut anularea amenzii in instanta dupa ce a judecatorii au constatat ca agentul a incadrat gresit fapta. Sentinta care ii da dreptate biciclistului nu este definitiva.

- Tibor Selymes a pierdut unul dintre procesele pe care le-a intentat anul trecut Politehnicii Iasi. Sentinta, care este definitiva, a fost data de Curtea de Apel Iasi. Instanta a confirmat astfel decizia data in acelasi caz de Tribunalul Iasi, pe care Selymes o atacase. Fostul international a actionat…

- Primaria Constanta a instituit in iunie 2018 un regulament prin care soferii trebuiau sa plateasca o taxa prin SMS ori transfer bancar daca isi lasau masina parcata in diferite locuri ale orasului si in statiunea Mamaia Au trecut mai bine de doua luni de cand, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta…

- TUPEU… Lucian Andriuta, fost ofiter al Biroului Supraveghere-Control Trecere de Frontiera, din cadrul Politiei de Frontiera Vaslui, a cerut judecatorilor Tribunalului Vaslui schimbarea masurii arestului preventiv, in arest la domiciliu sau control judiciar. Instanta a luat act de cererea fostului politisat…

Curtea de Apel Cluj a respins recursul administrației locale din Turda, impotriva deciziei Tribunalului Cluj, care a anulat hotararea Consiliului Local Turda prin care s-a aprobat dopcumentația...

- Judecatoria Craiova a hotarat sa condamne la 3 ani și 11 luni de inchisoare un craiovean de 29 de ani, acuzat ca a lovit trei polițiști. Pedeapsa cuprinde o alta mai veche, pentru conducere fara permis. Incidentul a avut loc in octombrie 2018, cand barbatul a mers la Secția 2 Craiova sa reclame ca angajații…

- „Cine nu are mobil, sa parcheze in alta parte”, asta spunea primarul decebal Fagadau atunci cand era intrebat despre plata prin SMS a parcarilor din municipiul Constanta. Instanta a decis anularea regulamentului.