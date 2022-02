Polițist lovit de un interlop într-un mall din Timișoara. De ce nu au intervenit colegii lui? Un polițist din Timișoara a fost agresat intr-un mall de un barbat cunoscut, posibil interlop. De fața erau și colegii polițistului, care insa nu au intervenit. Politia a fost sesizata ca in mall a izbucnit un scandal, iar polițistul a intervenit sa aplaneze conflictul, moment in care a fost lovit de interlop. Politistul a fost agresat in timp ce facea controale in barurile din zona, pentru a vedea daca accesul se face pe baza certificatului verde. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre „o corecta evaluare a situatiei de fapt”. Biroul de presa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident bizar a avut loc la Timișoara. Un polițist local a fost lovit de un interlop chiar intr-un mall din oraș. De fața erau și alți polițiști, insa aceștia nu au intervenit sub pretextul ca nu au vrut sa contribuie la escaladarea situației. Poliția Timiș a transmis ca situația in care s-a aflat…

- Un comisar de poliție din Timișoara a fost agresat și pus la pamant intr-un mall de un barbat cunoscut ca facand parte din mediul interlop. De fața erau și colegi ai lui, care nu au intervenit. Poliția Timiș a transmis ca ei nu au vrut ca acest conflict sa escaladeze, fiind vorba despre ''o corecta…

- Imaginile surprinse de camerele de supraveghere il arata pe interlopul Adrian Herlas lovind cu putere un politist care a intervenit pentru aplanarea unui conflict. Incidentul a avut loc vineri seara, iar din imagini se vede cum interlopul il loveste cu pumnul in fata pe politist. Comisarul cade la pamant,…

- Un barbat, cunoscut in lumea interlopa din Timisoara, a fost arestat preventiv dupa ce a atacat un politist, in parcarea unui centru comercial. IPJ Timis afirma ca, desi la momentul respectiv se aflau in preajma si alti politisti, acestia nu au reactionat imediat, astfel incat conflictul sa escaladeze,…

- Un barbat din Lugoj a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a tras un foc de arma in fata unei locuinte in care avea loc un priveghi, a anuntat, luni seara, Biroul de presa al Politiei Timis. Politistii au fost sesizati prin Serviciul de Urgenta 112, cu privire la faptul ca in fata imobilului unde avea…

- Pistolarul, un barbat de 47 de ani, a fost reținut, luni, dupa ce, in urma cu doua zile, a tras cu o arma in plan vertical, la un priveghi, in fața unui imobil de pe strada Rosada, din Lugoj, județul Timiș. Poliția Timiș a transmis luni ca barbatul de 47 de ani, care in noaptea de sambata spre duminica,…

- Polițiști din cadrul Secției de Poliție Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie”, ”amenințarea” și „incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protecție”. In fapt, la data de 23 ianuarie 2022, in jurul orei…

- Politistii din Timisoara au intocmit dosar penal pe numele unui tanar de 18 ani care a comis mai multe infractiuni intr-o singura noapte. El a fost retinut pentru furt calificat, furt in scop de folosinta si conducerea unui autovehicul fara permis de conducere, dupa ce a furat un telefon mobil si o…