Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a deschis dosar penal pentru ultraj F. T. Luni seara, in jurul orei 17:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 Ploiești au fost alertati ca un politist local ar fi fost agresat in zona de Vest a municipiului. Cu referire la acest caz, reprezentantii Inspectoratului de Politie (IPJ) Prahova au emis urmatorul comunicat de presa: „Din cercetarile efectuate, a rezultat faptul ca, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, in zona Gara Vest, doi polițiști le-ar fi solicitat la trei tineri sa se legitimeze, insa acestia au devenit recalcitranti…