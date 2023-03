Poliţist local din Bucureşti, reţinut. A cerut bani de la o persoană care construia ilegal într-o zonă protejată din Sectorul 4 Un politist local din Bucuresti a fost retinut de procurori, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. El a cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4, fiind prins in flagrant. ”La data de 09.03.2023, intr-o cauza constituita ca urmare a formularii unui denunt, procurorii […] The post Politist local din Bucuresti, retinut. A cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

