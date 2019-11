Stiri pe aceeasi tema

- Politistul local care a jignit un coleg de la Politia Rutiera a fost amendat cu 1.300 de lei, potrivit Biroului de presa al Politiei Capitalei, scrie Agerpres. "Ieri, 5 noiembrie, a fost intocmit proces verbal de sanctionare contraventionala a politistului local pentru adresarea de injurii…

- Un scandal de proporții a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, cand un agent de la Poliția Locala a refuzat sa se legitimeze in fața unui coleg de la Poliția Rutiera. Mai mult, agentul local l-a amenințat și l-a injurat pe „puștiulica” de la Rutiera. Agentul local a fost penalizat cu o amenda de…

- Președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Coarna, anunța o lovitura in plin incasata de polițistul local care nu a vrut sa se legitimeze și la jignit pe agentul de la Brigada Rutiera.Șeful SNPPC se implica direct in scandal…

- Scene incredibile au fost surprinse in sectorul 1 al Capitalei, cu un polițist local. Acesta a refuzat sa se legitimeze in fața polițistilor de la Brigada Rutiera, ba chiar și-a sunat șefii ca sa-l scape. Disputa dintre polițistul local și agentul de la Brigada Rutiera se pare ca a pornit de faptul…

- Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate in prima parte a zilei in zonele cu valori crescute ale traficului, in special in centrul Capitalei. Valoarea totala a amenzilor este de 30.000 de lei. „35 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate in primele 8 ore ale zilei, de catre Brigada Rutiera din…

- Polițiștii rutieri vor fi angrenați in numar mare in strada, o data cu inceperea noului an școlar, cand se anunța valori ridicate ale traficului. Agenții vor asigura fluidizarea circulației in zonele aglomerate și in prejma instituțiilor de invațamant. Pentru reducerea aglomerației, Poliția Rutiera…

- Un tanar de 23 de ani din comuna argeseana Popesti, fiul unui consilier local, a murit la mai putin de 24 de ore dupa ce a fost batut crunt si lovit cu toporul si cu o uluca de trei persoane, tata si doi fii.