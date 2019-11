Stiri pe aceeasi tema

- Disputa a avut loc pe Bulevardul Aerogarii, din Sectorul 1 al Capitalei. In imaginile surprinse de camerele de supravehere din zona, se vede initial agentul de la Politia Locala stand pe linia de tramvai, aproape de masina politie, parcata tot acolo. Apoi apare si politistul de la Brigada Rutiera pe…

- Un scandal de proporții a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, cand un agent de la Poliția Locala a refuzat sa se legitimeze in fața unui coleg de la Poliția Rutiera. Mai mult, agentul local l-a amenințat și l-a injurat pe „puștiulica” de la Rutiera. Agentul local a fost penalizat cu o amenda de…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Compania Municipala Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A. si Compania Municipala Managementul Traficului, a demarat noaptea trecuta lucrarile de executie a proiectului "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta in zona centrala a Municipiului Bucuresti",…

- Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate in prima parte a zilei in zonele cu valori crescute ale traficului, in special in centrul Capitalei. Valoarea totala a amenzilor este de 30.000 de lei. „35 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate in primele 8 ore ale zilei, de catre Brigada Rutiera din…

- O lupta cu arme albe, bate și pistoale s-a terminat cu decesul unui om și cu ranirea altora. Scena violenta a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 23.00, in zona Piața Constituției, in fața Palatul Parlamentului, la o ora la care circulația era, in continuare, destul de mare in zona, a notat observator.tv.…

- Polițiștii rutieri vor fi angrenați in numar mare in strada, o data cu inceperea noului an școlar, cand se anunța valori ridicate ale traficului. Agenții vor asigura fluidizarea circulației in zonele aglomerate și in prejma instituțiilor de invațamant. Pentru reducerea aglomerației, Poliția Rutiera…

- Astazi, in jurul orelor 03.40, pe adresa Poliției Locale a venit o sesizare, care semnala faptul ca, in cartierul Șerbanești, o persoana consuma bauturi alcoolice și se manifesta zgomotos, creand o stare reala de disconfort cetațenilor. In zona, s-a deplasat un echipaj din cadrul Compartimentului Intervenții,…

- Protestatarul Cristian Dide a fost amendat, sambata, pentru lipsa documentelor și pentru ca a staționat intr-o zona in care nu era permis acest lucru, respectiv in Piața Victoriei, și a ramas fara permisul de conducere pentru 30 de zile, au anunțat reprezentanții Poliției Capitalei."A fost…